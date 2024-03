Milan-Inter | ipotesi Monday Night sempre più concreta! Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)è il derby in programma alla trentatreesima giornata di Serie A. In attesa che la Lega Serie A ufficializzi data e ora, già da qualche ora circola un’piuttosto clamorosa trattandosi di una delle stracittadine più attese: il match potrebbe andare in scena eccezionalmente di lunedìPIÙè comeuna partita molto attesa e lo sarà anche quest’anno, con una particolarità in più a quanto pare: il derbyese, in programma alla trentatreesima giornata di Serie A, potrebbe giocarsi eccezionalmente lunedì 22 aprile. L’sta prendendopiù piede e domani potrebbe essere ufficializzata dalla Lega Serie A. Il ...