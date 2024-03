Milan Inter | il responsabile dei calendari Butti | «Ecco perchè si gioca di lunedì»

(Di martedì 19 marzo 2024), il derby dio si giocherà diil motivo spiegato daldeidella Serie A, Andreavenuto a QSVS, Andreadelo per la Lega Serie A parla così della possibilità che il derby travenga spostato a22 aprile, motivando le esigenze calcistiche e televisive.O SERIE A – «Il prodotto calcio è un prodotto per tutti, che genera un indotto monstre, particolarmente grande, tutti ci guadagnano e gliessi generano pressione. Sono arrivato in Lega cinque anni fa e ho esperienza anche ...

Andrea Butti , Head of Competitions della Lega Serie A, dunque il responsabile per quanto riguarda la collocazione di anticipi e posticipi del campionato, oggi è stato ospite di QSVS su Telelombardia ... (sportface)

Biasin non se lo spiega: "Inter-Napoli, con Osimhen è successa una cosa incredibile" - Il giornalista si Interroga su Victor Osimhen, attaccante del Napoli che non è stato schierato contro l'Inter nemmeno a gara in corso. Inter-Napoli viene ricordata dai più per quanto successo tra ...areanapoli

Butti (Serie A): "Il Milan ci ha chiesto di spostare il derby al lunedì" - Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Serie A e responsabile dei calendari del campionato, negli studi di Telelombardia fa il punto sul possibile spostamento a lunedì 22 aprile del ...tuttojuve

Milan-Inter, slitta il derby: domani ufficiale la nuova data - Secondo quanto rivelato da Andrea Butti, Head of Competition della Lega Serie A, la gara tra Milan ed Inter avrà un nuovo giorno. L'ufficialità arriverà domani, come spiegato dallo stesso Butti ai ...fantacalcio