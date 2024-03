Milan | infortunio per Kalulu | ecco quando potrà tornare a disposizione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pierreha rimediato undurante Verona-: ieri ha svolto gli esami strumentali e l'esito non è stato positivo

Pierre Kalulu ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio, durante Verona- Milan . esami svolti stamattina, ecco come sono andati (pianetamilan)

La stagione del Milan continua a giocarsi su due piani paralleli. Se in campo i rossoneri stanno ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Europa League, in infermeria la partita sembra ... (calcioweb.eu)

Tuttosport: "Schuurs: 'Toro, io spero di restare'" - E' ancora ai box per un lungo infortunio, ma il centrale ha le idee ben chiare. "Schuurs, messaggio ai tifosi: 'Toro, io spero di restare'" titola Tuttosport sulla prima ...torinogranata

Gazzetta - Capello: 'Juve, rosa inferiore a Inter e Milan. Allegri lo vedrei bene in Premier, parole di Giuntoli contraddittorie' - E il Milan a sinistra, grazie a Theo e Leao ... E non è un caso che il periodo di crisi dei bianconeri sia coinciso con qualche acciacco e infortunio del francese". RINFORZI PER IL PROSSIMO ANNO - ...ilbianconero

Pellegrini va a caccia dell’Europeo dopo i tormenti in azzurro - Lorenzo Pellegrini non ha indossato la maglia azzurra dal mese di settembre, quando appena arrivato a Coverciano per salutare il nuovo commissario tecnico, è stato costretto a fare ritorno a Trigoria ...siamolaroma