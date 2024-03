Milan | Didier Deschamps | Maignan numero uno? Dipende…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 19 marzo 2024) A proposito dei giocatori delin nazionale, il ct franceseha parlato die della gerarchia dei portieri Ilè arrivato alla sosta del campionato con il successo per 3-1 ottenuto a Verona. Ora i club lasciano lo spazio alle partite delle nazionali e i giocatori rossoneri impegnati in giro per il mondo saranno 12. Tra questi ci sarà anche Mikecon la Francia. Il portiere rossonero nelle ultime partite aveva avuto dei problemi fisici, da cui però si è ripreso. Ieri in conferenza stampa ne ha parlato lo stesso commissario tecnico. Il ct ha parlato del problema accusato durante Verona-(dopo una parata su Swiderski), dicendo che valuteranno con lo staff l’evoluzione della situazione. In questo senso ...