Migranti in regola Convenzione fra polizia e Usb

(Di martedì 19 marzo 2024) Unacon la Questura di Monza e Brianza permetterà agli immigrati dirizzarsi più in fretta ed essere edotti su come ottenere i documenti necessari. Grazie all’incontro tra il questore Salvatore Barilaro e una delegazione della Federazione Usb (Unione sindacale di base) di Monza e Brianza è emersa la necessità di costruire una collaborazione più stretta tra i due enti per la risoluzione di problemi inerenti la comunità straniera. Il dialogo ha determinato l’impegno da parte del questore a creare un canale diretto di relazioni tra questura e Usb per velocizzare le procedure burocratiche utili ad esempio alla richiesta e all’ottenimento del permesso di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, o a evitare sgomberi per sfratti di famiglie in difficoltà economiche, cercando di trovare soluzioni condivise e meno traumatiche. "Al nostro ...