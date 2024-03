Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – È finita dopo alcuni mesi la relazione fra. La notizia, pubblicata su chimagazine.it, è confermata a Chi da fonti vicine alla coppia. Lo riporta un comunicato di Mondadori. Di recenteera andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, Chi l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta didi dare priorità alle sue figlie. Di recente, in un’intervista a Chi, la showgirl, in onda con “Impossibile & Friends” e a breve con “Striscia la ...