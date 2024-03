Michele Merlo | violata tomba del cantante morto per leucemia | rubato libro a lui dedicato e lasciato insulto all' autrice

(Di martedì 19 marzo 2024) Ancora un nuovo oltraggio alladi, ilperil 6 giugno 2021 per. Nel cimitero di Rosà (Vicenza) dove è seppellito "Mike Bird", è statoildi Alice Porta a luie insultata l’trentina: "Alice Porta vergognati". Un gesto

Era già successo a fine 2022 ed è successo ancora . La tomba di Michele Merlo , il cantante vicentino ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, morto tragicamente il 6 giugno 2021 a 28 anni per una ... (tg24.sky)

Rosà (Vicenza), 19 marzo 2024 – Ancora un atto vandalico contro la tomba di Michele Merlo , il cantautore ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, scomparso il 6 giugno 2021 all’età di 28 anni a ... (ilrestodelcarlino)

Ennesimo deturpamento alla tomba del cantautore Michele Merlo - Milano, 19 mar. (askanews) – Per l’ennesima volta è stata vandalizzata la tomba di Michele Merlo, il cantautore ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a ...askanews

Vandalizzata la tomba del cantante di X Factor e Amici Michele Merlo, il padre: "Gesto grave" - Non c’è pace, neanche nel lutto, per i familiari del giovane artista Michele Merlo, e per la sua tomba, dopo che l’ennesimo atto vandalico è stato reso noto nella giornata di oggi. Il giovane era ...libero

Marco Liorni emoziona: il ricordo del papà che non c’è più - Nel giorno della Festa del Papà, Marco Liorni ha ricordato il suo che, purtroppo, non è più in vita. La foto inedita del conduttore.donnaglamour