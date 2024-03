Michele Merlo | violata la tomba del cantautore morto di leucemia | “Gesto ignobile | chi l’ha fatto si vergogni”

(Di martedì 19 marzo 2024) Rosà (Vicenza), 19 marzo 2024 – Ancora un atto vandalico contro ladi, ilex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, scomparso il 6 giugno 2021 all’età di 28 anni a causa di unafulminant e. Non è la prima volta che la sepoltura del giovane cantante vienee, in particolare, da tempo si ripetono alterazioni e furti degli oggetti apposti sulladiall’interno del cimitero comunale di Rosà, piccolo centro della provincia di Vicenza. Rubato il libro dedicato aL’ultimo furto ha riguardato il libro a lui dedicato dal titolo ''Con il cuore tra le righe'', di Alice Porta, e al suo posto è stato lasciato un insulto alla giovane autrice trentina, amica e fan di ...

Era già successo a fine 2022 ed è successo ancora . La tomba di Michele Merlo , il cantante vicentino ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, morto tragicamente il 6 giugno 2021 a 28 anni per una ... (tg24.sky)

Il cantante uscito dalla scuola di Amici è morto tre anni fa per una leucemia fulminante - La tomba di Michele Merlo, il cantautore che partecipò a X Factor e Amici di Maria De Filippi morto il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante, è stata nuovamente vandalizzata. A denunciare il fatto ...gazzetta

Michele Merlo, la tomba dell’ex Amici di nuovo violata: lo sfogo del padre - Un orribile episodio ai danni della tomba di Michele Merlo, il compianto cantante ex Amici morto a seguito di una leucemia fulminante. Non c’è davvero pace per Michele Merlo, tragicamente scomparso il ...donnaglamour

