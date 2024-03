Michele Merlo | vandalizzata la tomba | lo sfogo dei genitori

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladiè stata di nuovoe nel dettaglio è stato scritto un insulto alla scrittrice Alice Porta che proprio sulla lapide aveva lasciato il suo libro, approvato daidel cantante. Il libro è stato scritto dalla Porta, ma i proventi della vendita saranno devoluti all’associazione nata proprio in ricordo die presieduta dai suoi, che proprio oggi hanno rilasciato una nota stampa. “Ciò che è accaduto oggi sulladi Michi è vergognoso” – hanno scritto itramite la pagina dell’associazione – “Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì, ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è ...

