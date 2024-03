Michele Merlo | vandalizzata ancora una volta la tomba

(Di martedì 19 marzo 2024)è scomparso a soli 28 anni il 6 giugno del 2021, a causa di una leucemia fulminante che ha lasciato devastati familiari e amici. Come ricordato dall’associazione creata a suo nome e dai genitori, non è la primache la suadiventa luogo di sinistri eventi di dubbio gusto, tanto da aver scatenato un’ondata di indignazione da parte di tutte le persone vicine al ragazzo, stanchi di avere sorprese andando a trovare il giovane al cimitero comunale di Rosà, nella provincia di Vicenza. Rubato un libro dedicato ala lapide Dalladi Mike Bird (questo il suo nome d’arte), è stato rubato infatti il libro di Alice Porta, intitolato Con il cuore tra le righe, e a lui dedicato. La scrittrice e amica ...

Ancora un nuovo oltraggio alla tomba di Michele Merlo , il cantante morto per leucemia il 6 giugno 2021 per leucemia . Nel cimitero di Rosà (Vicenza) dove è seppellito "Mike Bird", è stato rubato il ... (ilgiornaleditalia)

Michele Merlo non trova pace : la sua tomba è stata violata e dal cimitero dove è sepolto sono spariti diversi oggetti che erano sistemati vicino alla lapide del cantante scomparso nel 2021. Michele ... (donnapop)

La tomba di Michele Merlo , giovane cantante scomparso ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è stata di nuovo oggetto di vandalismo, un evento che ha scosso la sua famiglia e i suoi ... (tvpertutti)

Michele Merlo, la tomba dell’ex Amici di nuovo violata: lo sfogo del padre - Un orribile episodio ai danni della tomba di Michele Merlo, il compianto cantante ex Amici morto a seguito di una leucemia fulminante. Non c’è davvero pace per Michele Merlo, tragicamente scomparso il ...donnaglamour

Michele Merlo, violata di nuovo la tomba del cantante - E' stata violata di nuovo la tomba di Michele Merlo, il cantante di "Amici" morto a 28 anni per un'emorragia cerebrale il 6 giugno del 2021. Non è la prima volta che vengono rubati gli oggetti - ...tgcom24.mediaset

Non c’è pace per Michele Merlo: violata la sua tomba, insulti e furti al cimitero - Cosa è successo alla tomba di Michele Merlo Bruttissimo episodio al cimitero: i dettagli a seguire nell'articolo ...donnapop