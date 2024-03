(Di martedì 19 marzo 2024) Era già successo a fine 2022 ed è successo. Ladi, ilvicentino ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi,tragicamente il 6 giugnoa 28 anni per una leucemia fulminante, è stata nuovamente

Per l’ennesima volta è stata vandalizzata la tomba di Michele Merlo , il cantautore ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia ... (today)

Per due volte i vandali hanno preso di mira la tomba di Michele Merlo , il cantante vicentino noto per le sue partecipazioni a X Factor e Amici di Maria De Filippi, morto il 6 giugno 2021 a 28 anni ... (open.online)

Michele Merlo, vandalizzata ancora una volta la tomba del cantante morto nel 2021 - Come detto, non è la prima volta che vengono rubati degli oggetti posti sulla tomba di Merlo. “Non parliamo di fiori ... voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele”, è stato riferito ...tg24.sky

Vandalizzata la tomba di Michele Merlo. I genitori: “È vergognoso” - Per l'ennesima volta è stata vandalizzata la tomba di Michele Merlo, il cantautore di X Factor e Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante.repubblica

Michele Merlo, nuovo oltraggio alla tomba del cantante morto di leucemia. Il padre: «Sono persone malate che vanno sorvegliate» - ROSA' (VICENZA) - Non c'è pace per Michele Merlo. Due oltraggi in pochi giorni alla tomba del cantante ("figlio" di XFactor e Amici) morto per una leucemia fulminante, a ...ilgazzettino