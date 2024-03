Michele Merlo | Ennesimo deturpamento alla tomba del cantautore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 19 marzo 2024). Rubato il libro di Alice Porta a lui dedicato e insultata l’autrice trentina. Non è la prima volta che lasubisce il furto degli oggetti Per l’ennesima volta è stata vandalizzata ladi, ilex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Non è la prima volta, infatti, che vengono rubati gli oggetti apposti sulladima questa volta è toccato al libro a lui dedicato “Con il cuore tra le righe”, di Alice Porta. Come se non bastasse al suo posto è stato lasciato un insultogiovane autrice trentina, amica e fan di. Un gesto immotivato dal momento che ...