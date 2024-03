Meteo martedì | ultime piogge sulle regioni meridionali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il veloce fronte che lunedì attraverserà molte delle nostreda nord a sud si soffermerà nella giornata disu tratti delle, dando luogo alle. Nel frattempo l’anticiclone tornerà ad estendersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, ripristinando condizioni di tempo stabile a partire dalledell’Italia centro-settentrionale, con temperature in aumento. Si aprirà così una fase soleggiata che ben presto accomunerà tutta Italia, con un gradevole clima primaverile, anche se non sembra essere duratura. Tra giovedì sera e venerdì, infatti, un nuovo fronte in discesa dal Nord Europa tenterà ...