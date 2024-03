Messina senz’acqua | l’intervento dell’Esercito con la Brigata Aosta

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 A, il 16 marzo 2024, la situazione critica dell’approvvigionamento idrico continua a persistere. A causa dei lavori di manutenzione programmata della rete durante questo fine settimana, la prefettura ha richiestoper mitigare i disagi della popolazione dovuti alla sospensione della fornitura d’acqua. Laha mobilitato le proprie autobotti appartenenti al 24º reggimento artiglieria Peloritani e al 6º Reparto Comando e Supporti Tattici per soddisfare le esigenze puntuali in diverse aree della città. Tali autobotti sono state dispiegate su richiesta del Centro Operativo Comunale (Coc), il quale ha indicato i luoghi e le istituzioni pubbliche da rifornire.

