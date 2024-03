Messaggio di cordoglio di De Laurentiis e la SSC Napoli per la morte di Joe Barone

La vedova di Litvinenko , morto 18 anni fa a Londra, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ chiede un cambio di passo nei confronti di Mosca. La morte di Navalny ha riacceso il dolore nei ... (notizie)

Lutto in casa Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis, attraverso il suo account Twitter ha espresso il proprio cordoglio in merito. Ore complicate in casa Napoli, con squadra e tecnico a leccarsi ... (spazionapoli)