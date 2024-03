(Di martedì 19 marzo 2024) "dell'Unione europeal'non la rafforza ed è quello che abbiamo visto in questo contesto: dividere l'Ue per ragioni di politiche di partito è da irresponsabili. Sono ragioni politiche perché si fa riferimento all'Ungheria ma fino a qualche mese fa si parlava anche della Polonia ora sicVarsavia ha cambiato governo è diventata un Paese di serie A. Per voi vanno isolate le nazioni che non hanno un governo compatibile con le vostre idee ed è una lettura di politica estera sbagliata". Lo afferma la premierin replica al Senato ad alcune osservazioni dei senatori dell'opposizione Sensi e Scalfarotto.

" come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio ... (quotidiano)

16.46 No all'invio di truppe in Ucraina porterebbero "una escalation pericolosa". Così il presidente del Consiglio Meloni al Senato in vista del Consiglio Ue. Russia ?"Non si può sedere al tavolo ... (televideo.rai)

Meloni, trattare alcuni paesi Ue come paria indebolisce l'Europa - "trattare come paria alcuni paesi dell'Unione europea indebolisce ... con le vostre idee ed è una lettura di politica estera sbagliata". Lo afferma la premier Meloni in replica al Senato ad alcune ...ansa

Consiglio Europeo, Meloni al Senato: “Il nostro è il Governo che si è impegnato di più in Agricoltura” - Meloni: “Come trattiamo con i russi se non rispettano i patti” Giorgia Meloni ha iniziato il suo discorso proprio partendo dalla sua politica estera, dall’Ucraina, dalle polemiche tra Tajani, Salvini ...tag24

Meloni: "Non possiamo sederci al tavolo delle trattative con la Russia" - "La cooperazione di lungo termine sulla sicurezza" con gli ucraini, ha spiegato Meloni, "riguarda più la pace che non il conflitto". "E non si tratta - ha continuato - come qualcuno prova oggi a ...primapaginanews