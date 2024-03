Meloni | qual è l' obiettivo per le Europee “Sinistra allo sbando” | il colpo da ko

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) “Alleper me una vittoria sarebbe confermare il risultato che mi ha portato un anno fa al governo. Non sarà facile ma è l'ale punto”. Inizia con un messaggio di sfida, e tenendo alta l'asticella, l'intervista di Giorgiaad Agorà, programma televisivo del mattino di Rai3 che vede Roberto Inciocchi alla conduzione. Nel dialogo con il giornalista di viale Mazzini il presidente del Consiglio chiarisce anche la natura dei suoi rapporti con il presidente della Repubblica: “Sono ottimi, Sergio Mattarella non fa mai mancare il suo sostegno non al governo ma alla nazione. Il nostro è un rapporto che gestiamo direttamente e personalmente e quelli che brigano per rovinarlo resteranno delusi. Vedo unache cerca di schermarsi ...