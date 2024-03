Meloni | non si può trattare con Russia

(Di martedì 19 marzo 2024) 16.46 No all'invio di truppe in Ucraina porterebbero "una escalation pericolosa". Così il presidente del Consiglioal Senato in vista del Consiglio Ue.?"Non si può sedere al tavolo con chi non ha mai rispettato gli accordi". Ricorda la morte di Navalny, nome "simbolo del sacrificio per la libertà che non sarà dimenticato". E ribadisce "la condanna a elezioni farsa in territorio ucraino". In M.O. "la guerra l' l'ha scatenata Hamas",ma "a Israele ribadiremo la contrarietà a operazione a Rafah". La soluzione sono i Due Stati.

Sulla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto ", "ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'escalation ... (gazzettadelsud)

“Come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?” . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in Aula al Senato in vista del ... (ilfattoquotidiano)

Meloni: Non intendiamo interrompere ricerca verità su morte Giulio Regeni - non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni, come dimostra il processo in corso in Italia che il governo segue con molta attenzione", le ...la7

Ue, Meloni: dialogo con tutti, lo rivendico con orgoglio - Non era facile e non sarebbe stato possibile questo epilogo ... Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. Lo ha ...notizie.tiscali

Meloni si complimenta con Putin... - In Italia, invece è cambiato molto, Giorgia Meloni che aveva un partitino al 3/4% e che, grazie a chi, teoricamente, doveva contrastarla, è diventata Presidente del Consiglio, sa bene che se vuole ...osservatoriosullalegalita