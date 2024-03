Meloni | non si è interrotta la ricerca della verità per Regeni

(Di martedì 19 marzo 2024) "Non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere lasul caso Giulio" come dimostra il processo che si è avviato e "che il governo segue con molta attenzione e rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile". Lo ha detto la premier Giorgiain Aula al Senato.

Accordo Ue-Egitto per frenare lo sbarco dei migranti . L'obiettivo è replicare l'intesa con la Tunisia, nell'ottica del Piano Mattei. Al Cairo andranno 7,4 miliardi di euro in tre anni per ... (ilgiornaleditalia)

Lo scrittore approfitta del 30esimo anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana per attaccare il governo di non avere a cuore la battaglia contro la criminalità organizzata, ripetendo per ... (ilgiornale)

Porno con il volto di Giorgia Meloni, la premier contro gli autori del deep fake: «Risarcimento da 100mila euro» - Quest'estate, quindi, Meloni comparirà al Tribunale a Sassari come parte offesa. La richiesta di risarcimento non è da poco: 100mila euro. Questo «vuole essere un messaggio rivolto a tutte le donne ...leggo

Meloni: "Non si può trattare con Putin. Come fare con chi non rispetta gli accordi" - "Ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino" ha affermato Meloni, ricordando "il decesso di Navalny" e "il suo nome come simbolo del sacrificio per libertà", ...huffingtonpost

M.O.,Meloni:non siamo insensibili a enorme tributo vittime Gaza - Roma, 19 mar. (askanews) – Israele deve esercitare il “legittimo diritto all’autodifesa con proporazionalita e nel rispetto del diritto umanitario. Non siamo insensibili all’enorme tributo di vittime ...askanews