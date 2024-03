Meloni | No a invio truppe in Ucraina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 16.46 No all'diin,porterebbero "una escalation pericolosa". Così il presidente del Consiglioal Senato in vista del Consiglio Ue. Russia?"Non si può sedere al tavolo con chi non ha mai rispettato gli accordi". Ricorda la morte di Navalny, nome "simbolo del sacrificio per la libertà che non sarà dimenticato". E ribadisce "la condanna a elezioni farsa in territorio ucraino". In M.O. "la guerra l' l'ha scatenata Hamas",ma "a Israele ribadiremo la contrarietà a operazione a Rafah". La soluzione sono i Due Stati.