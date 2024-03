(Di martedì 19 marzo 2024) Sulla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile", "ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'pericolosa da evitare a ogni costo". Lo afferma la premier Giorgiain Aula al Senato. "Ci avviciniamo a uno degli ultimi consigli europei di questa legislatura - dice ancora - e superato lo scoglio della revisione del patto una parte molto significativa verterà sui grandi temi della politica internazionale e si partirà dal tema" dell'invasione russa. "Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina", sottolinea la premier che ricorda di aver voluto "riaffermare il sostegno all'Ucraina convocando il G7 da, nell'anniversario dell'aggressione russa e dell'eroica resistenza ucraina".

Meloni, nessun intervento diretto a Kiev, rischio escalation - Lo afferma la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

Elly Schlein e la battaglia contro il governo: "Meloni fa un gioco di prestigio" - Schlein ha messo in luce le sue perplessità riguardo le dichiarazioni del governo di Giorgia Meloni sulla spesa sanitaria

"Il premierato non esiste in nessun altro Paese nel mondo e c'è un motivo ... Per Schlein si tratta di "una riforma pericolosa. Giorgia Meloni dice: 'Ma come Decidete voi!'. Dobbiamo spiegare invece