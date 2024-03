Meloni | “Lascerei la politica solo per mia figlia Alle europee punto al 26%”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – "C'èuna persona al mondo che potrebbe convincermi a lasciare laed è miaGinevra. Se dovessi rendermi conto che lei sta pagando un prezzo troppo alto. E' una domanda che a volte mi faccio, ma è una bambina forte, intelligente e comprensiva. Stiamo facendo del nostro meglio per non perderci in questa tempesta", ha confessato la premierin un’intervista ad Agorà su Rai3. E ha aggiunto: "Rinuncerò alla guida della Nazione quando dovessi rendermi conto che non ho più il consenso degli italiani, perché questa non è una vita che si può fare senza ragione, non è una cosa che fai per te stesso, non io. Devi sapere che qualcuno crede con te, quindi non potrei farlo se mi rendessi conto che non ho più il consenso degli italiani per farlo, non potrei più farlo se non avessi più ...