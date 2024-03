Meloni in Senato dice no a Macron E su Russia striglia Salvini assente

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Un ‘no’ secco alla proposta di Emmanueldi inviare truppe in Ucraina, una “bacchettata” sullaa Matteo(che però non c’è). Sono due dei principali temi affrontati dalla presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni inin vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles giovedì e venerdì. L’intervento diè partito dall’Ucraina, a cui i leader ribadiranno “ancora una volta il sostegno”. E a proposito dell’Ucraina, la premier ha voluto esprimere con nettezza la contrarietà alla proposta francese di un intervento diretto di truppe di nazioni dell’Unione europea: “La nostra posizione – ha scandito – non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, che consideriamo foriera di una escalation pericolosa, da ...

Quest'oggi il premier Meloni si è recato in Se Nato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Durante il suo intervento, il presidente del Consiglio ha un po' replicato ... (ilgiornaleditalia)

Il segno di una pistola fatto con le mani all’indirizzo della premier Giorgia Meloni . E’ il gesto di uno degli studenti di un liceo romano che assiste alla seduta dell’ aula del Senato mentre sono in ... (gazzettadelsud)

Romeo: "Salvini assente al Senato per Meloni Avrà avuto qualche impegno" - La premier Giorgia Meloni ha consegnato nell'Aula della Camera il testo delle comunicazioni, già rese al Senato, in vista dell'appuntamento europeo. Meloni ha preso brevemente la parola per comunicare ...huffingtonpost

Meloni: non interrompiamo la ricerca della verità su caso Regeni - Roma, 19 mar. (askanews) - "A differenza di quanto sostenuto da alcuni, non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni", lo "dimostra il process ...quotidiano

Gaza, Meloni: no a operazione di terra a Rafah, sarebbe catastrofica - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles."Ribadiamo la nostra contrarietà a una massiccia operazione di terra a ...notizie.tiscali