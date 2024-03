Meloni | Hamas ha scatenato conflitto | ma non possiamo essere insensibili a vittime di Gaza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) "Nondimenticare chi è statoa scatenare questo, massacrando civili inermi, donne e bambini compresi, e mostrando al mondo i loro corpi oltraggiati. È stato. Non, però, restaredi fronte all'enorme tributo dicivili innocenti adue volte prima del cinismo di, che le utilizza come scudi umani e poi delle operazioni militari israeliane. Ribadiremo la nostra contrarietà a un'azione militare di terra da parte di Israele a Rafah", le parole di Giorgiaal Senato in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev