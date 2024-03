Meloni | Evitare ad ogni costo l' intervento di truppe Ue a Kiev

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - "Rivendico con orgoglio il ruolo svolto dal governo per contribuire a sbloccare il negoziato per l'avvio del percorso di adesione dell'Ucraina nell'Unione europea e per favorire". Lo ha detto al Senato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino". "In questi giorni si è molto discusso della proposta avanzata in particolare dalla Francia circa un possibilediretto didi nazioni dell'Unione europea in Ucraina. Approfitto per ribadire anche in quest'aula che la nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, che consideriamo foriera di una escalation pericolosa, da, invece, a...