Meloni | «Europee? L' obiettivo è confermare il 26% | rinuncerei solo per mia figlia Con Mattarella ottimo rapporto»

In un'intervista, Meloni parla del profondo affetto per la figlia Ginevra e del rapporto che le lega. "Stiamo facendo del nostro meglio per non perderci in questa tempesta" (ilgiornale)

Lo spread in calo è davvero merito dell’Italia - “Siamo ora in quella che io chiamo una nazionalizzazione del mercato obbligazionario europeo in cui un market maker - la Bce ... Nonostante un livello tale di indebitamento, il Governo Meloni ha ...money

Europee, Meloni fissa l’asticella: «Confermare il 26% delle politiche sarebbe una vittoria» - Giorgia Meloni fissa l’asticella per le elzioni Europee che si terranno il 9 giugno. «Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non ...unionesarda