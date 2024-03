Meloni | condanniamo elezioni farsa in territorio ucraino

Russia: Tripodi, elezioni né libere, né democratiche e inquinate da violenza regime - "Le elezioni russe non sono state né libere né democratiche, sono state inquinate dalla violenza che il regime esercita. La politica ...agenzianova

Meloni, dare fondi adeguati a difesa Ue, la libertà ha un costo - (ANSA) - ROMA, 19 MAR - "E' necessario approfondire" il tema delle "risorse che servono per fare un salto di qualità sul fronte della difesa" europea. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comu ...gazzettadiparma

Meloni al Senato verso il Consiglio Ue: “In Russia elezioni farsa, ricordiamo sacrificio di Navalny” - Giorgia Meloni ha parlato al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. Nel farlo ha preso posizione sulle elezioni avvenute in Russia, che ha definito una “farsa”. Meloni non ...fanpage