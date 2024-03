(Di martedì 19 marzo 2024) "ci si puòal tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?". Lo afferma la premier Giorgianelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo parlando delle violazioni degli accordi dellanei confronti dell'Ucraina. Sulla cooperazione con Kiev ha aggiunto: "non si tratta dell'impegno a fornire armi, ma di un'intesa che riguarda una cooperazione a 360 gradi,è naturale che avvenga con uno stato che ha avviato il processo di ingresso nell'Unione europea". "L'Italia saluta con favore l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato e condanna ogni atteggiamento aggressivo dellaverso questi Paesi amici - dice ancora - cosìnei confronti dei paesi baltici. Ribadiamo la nostra condanna ad ...

Il 17 marzo per qualche istante l'account Instagram di Giorgia Meloni è stato vittima di un attacco hacker. Nei Post e nelle Story sono comparsi annunci sui Bitcoin. In pochi minuti i contenuti sono ... (fanpage)

come anticipato da iGdI , la premier Giorgia Meloni si prepara alla candidatura alle Elezioni Europee - fissate per il 9 giugno 2024 - come capolista FdI in ogni circoscrizione. L'obiettivo è il 26 ... (ilgiornaleditalia)

Ucraina, Meloni: no a truppe da Paesi Ue, evitare escalation - Roma, 19 mar. (askanews) – “Si è molto discusso della proposta avanzata dalla Francia su un intervento diretto con truppe Ue” in Ucraina, “approfitto per ribadire come fatto dal ministro degli Esteri ...askanews

Meloni, come ci si può sedere a trattare con la Russia - "come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo ...ansa

