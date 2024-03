(Di martedì 19 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 “Lafin qui ha sistematicamente violato gli accordi sottoscritti e diritti internazionali”, ha spiegato sul tema del conflitto trae Ucraina la premieral Senato. Il presidente del Consiglio ha ricordato anche la violazione del memorandum di Budapest del 1994, con cui Kiev ha consegnato a Mosca le testate atomiche in cambio dell'inviolabilità dei confini ucraini. “ci si può ragionevolmentea un tavolo di trattative con qualcuno che non ha mai rispettato gli impegni assunti?”, ha chiesto al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

