Meloni chiude alle trattative con Putin | “Non ha mai rispettato gli accordi”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 marzo 2024) “Si è molto discusso della proposta avanzata dalla Francia su un intervento diretto con truppe Ue” in Ucraina, “approfitto per ribadire come fatto dal ministro degli Esteri che la nostra posizione non è favorevole in alcun modo, perché la consideriamo foriera di una escalation pericolosa da evitare a ogni costo. Spero che questo Parlamento sia compatto”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.: “Nalvalny non sarà dimenticato” “L’Italia – ha proseguito il presidente del Consiglio – saluta con favore l’ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato e condanna ogni atteggiamento aggressivo della Russia verso questi Paesi amici così come nei confronti dei paesi baltici. Ribadiamo la nostra condanna ad elezioni farsa nei territori ucraini ed il ...