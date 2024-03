Meloni al Senato verso il Consiglio Ue | “In Russia elezioni farsa | ricordiamo sacrificio di Navalny”

(Di martedì 19 marzo 2024) Giorgiaha parlato alin vista del prossimoeuropeo del 21 e 22 marzo. Nel farlo ha preso posizione sulleavvenute in, che ha definito una "".non ha citato il presidente russo Putin, ma ha ricordato il "per la libertà" del dissidente Alexey Navalny.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata al Senato , dove a breve avranno inizio le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via giovedì a Bruxelles. La presidente del ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Al via in Senato le comunicazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo del 21 e 22 marzo che, in base all'ordine del giorno, ... (liberoquotidiano)

In diretta dall’aula del Senato , le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo L'articolo Senato , le comunicazioni della premier ... (ilfattoquotidiano)

Meloni, non si è interrotta la ricerca della verità per Regeni - "Non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso Giulio Regeni" come dimostra il processo che si è avviato e "che il governo segue con molta attenzione e rispetto ...ansa

Meloni: "Non si può trattare con Putin. Come fare con chi non rispetta gli accordi" - La presidente del consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Senato, nell'ambito delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in ...huffingtonpost

M.O.,Meloni:non siamo insensibili a enorme tributo vittime Gaza - Roma, 19 mar. (askanews) – Israele deve esercitare il “legittimo diritto all’autodifesa con proporazionalita e nel rispetto del diritto umanitario. Non siamo insensibili all’enorme tributo di vittime ...askanews