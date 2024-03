Meglio il Milan o la Juventus? Capello non ha dubbi | ecco le sue parole

(Di martedì 19 marzo 2024) Fabio, ex allenatore di, ha parlato della lotta al vertice di rossoneri e bianconeri in Serie A con l'Inter

Il terzino del Milan , Theo Hernandez , è partito benissimo nel 2024 e ha fatto meglio di Lautaro Martinez e Vlahovic in un particolare dato Un Theo Hernandez straripante e decisivo, come nei tempi ... (dailymilan)

Torino, da Schuurs a Djidji: il programma di rientro degli infortunati - Gli infortunati in casa Torino proseguono i rispettivi programmi di recupero: ecco quando dovrebbero tornare a disposizione ...toro

"Incominciamo a invecchiare prima di nascere, ma sappiamo sempre più 'riparare' i segni del tempo" - Al Milan Longevity Summit si fa il punto sulla longevità e le terapie per contrastare l'invecchiamento. L'intervista a Luigi Ferrucci, geriatra ...ilsecoloxix

Milan, guaio per Pioli: per Kalulu nuovo infortunio, quanto resterà fuori - Maignan, nessun problema ma si ferma il difensore. Distrazione del collaterale: non sarà a disposizione del tecnico almeno 6 settimane. Al centro fiducia al duo Tomori-Gabbia ...tuttosport