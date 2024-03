Medioriente | nuova missione di Blinken

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 7.00 Il segretario di Stato americanosi recherà in Arabia Saudita e poi in Egitto,con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e aumentare la fornitura di aiuti umanitari. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento di Stato. Domani a Geddaavrà colloqui con i leader sauditi, prima di recarsi giovedì al Cairo per discutere con le autorità egiziane. Sarà il suo sesto viaggio in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre scorso.