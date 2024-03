Mediocredito | in nuovo piano focus su Sud e taglio degli Npl

(Di martedì 19 marzo 2024)sul Sud e sul sostegno alle imprese, meno crediti deteriorati e aumento della raccolta e dei prestiti. Queste alcune delle principali linee delindustrial 2024-2027 del gruppoCentrale approvato oggi e che coinvolge anche le controllate Bdm e Cassa di Risparmio di Orvieto. Come sottolinea una notapunta al consolidamento del ruolo di promotore e pilastro del Distretto finanziario del Sud, attraverso la promozione di investimenti nell'area, il coinvolgimento di altri soggetti bancari e finanziari e la collaborazione con altri operatori di mercato che insistono nell'area". Il gruppo ipotizza un aumento dei crediti verso clientela previsto nell'arco del, con uno stock a regime di circa 12 miliardi di crediti al 2027, un incremento della raccolta diretta, con uno ...

Finanziamenti: Mediocredito e SACE per PMI digitali e green - Gruppo Mediocredito Centrale e SACE hanno siglato una partnership per la concessione di finanziamenti garantiti alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che pianificano investimenti strategici nel digitale ...pmi

Finanziamenti agevolati fino a 20 anni e garantiti, ecco i nuovi incentivi 2024 per le Pmi - Finanziamenti agevolati fino a 20 anni e garantiti, ecco i nuovi incentivi 2024 per le Pmi, anche in ottica Transizione 5.0 ...tag24

MCC e SACE siglano due convenzioni per finanziamenti garantiti su progetti strategici e green - Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e SACE hanno siglato la Convenzione Futuro e la Convenzione Green per consentire alle imprese ...teleborsa