Medio Oriente | non solo Gaza e Hamas | Israele attacca la Siria

7.00 Il segretario di Stato americano Blinken si recherà in Arabia Saudita e poi in Egitto,con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e aumentare la fornitura di aiuti ... (televideo.rai)

Guerra in Medio Oriente , Israele prende il controllo dell’ospedale Shifa a Gaza . Hamas condanna l’azione L’esercito israeliano ha preso il controllo dell’ospedale Shifa a Gaza City e ha chiesto ai ... (361magazine)

Milano, 17 marzo 2024 – Il blitz a mezzogiorno in Duomo per chiedere la fine della guerra. Lo striscione spezzettato in dodici parti, ognuna con una lettera scritta con un pennarello colorato: ... (ilgiorno)