Medicina narrativa | quando il racconto diventa cura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) “Lacomincia con un– scriveva Siddartha Mukherjee – perché i pazienti raccontano storie per descrivere la malattia, i medici per comprenderla, e la scienza per spiegarla”. Così Amalia Egle Gentile, responsabile del progetto LIMeNAR dell’Istituto superiore sanità (Iss), introduce l’evento “Prevenzione, salute ein Italia: quali scenari – conoscenze ed esperienze cliniche a confronto” promosso da MioDottore connect, la community della sanità digitale del gruppo Docplanner in Italia, in collaborazione con la Società italiana di(Simen). Un’importante occasione di confronto e dibattito tra i principali esperti ed esponenti politico-istituzionali sul tema della. Un cambio di ...