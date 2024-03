May December al cinema dal 21 marzo | il regista Todd Haynes in collegamento streaming

(Di martedì 19 marzo 2024) Lucky Red anticipa l'incontro speciale conprima della proiezione di May, con Julianne Moore e Natalie Portman. Presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Maydiarriva alcon Lucky Red dal 21. Nell'occasione ilsarà incon tutti iaderenti giovedì 21alle ore 21:15 per presentare la sua ultima fatica. Elenco in aggiornamento delle sale che proietteranno il: ...

Liberamente ispirato uno scandalo sessuale realmente accaduto, il film si risolve in poco più di un civettuolo tête à tête tra due grandi attrici, costruito per ammirarne il talento (ilgiornale)

Il 21 marzo arriva in sala, distribuito da Lucky Red, May December , il nuovo film di Todd Haynes. Il regista torna a lavorare con Julianne Moore e dirige per la prima volta Natalie Portman in un melò ... (comingsoon)

Lo stimato autore californiano ha diretto una serie di opere amate da pubblico e soprattutto critica. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un cineasta di culto. (comingsoon)

May December: Natalie Portman e Julianne Moore al centro della nuova scena - May December: Natalie Portman e Julianne Moore al centro della nuova scena La Lucky Red ha rilasciato una scena di May December, il film di&n... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, ...voto10

"May December", incontro con Todd Haynes prima della proiezione - Giovedì 21 aprile, alle 21,15, in collegamento streaming con tutti i cinema aderenti, il regista Todd Haynes presenta il film "May December". Qui il link con le sale ...romatoday

Julianne Moore e Natalie Portman insieme per “May December” - Julianne Moore e Natalie Portman recitano insieme per la prima volta nel film "May December". Qui la nostra intervista.donnamoderna