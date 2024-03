Mauro Glorioso | ferito da una bici lanciata a Torino | condannato a 10 anni il più grande del gruppo

(Di martedì 19 marzo 2024) Victor Ulinici, 19, è statoa 10di carcere per aver scagliato unaelettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po aferendo in maniera gravissima lo studente universitario siciliano di 23

Condannati a vario titolo dai nove anni e sei mesi ai sei anni e otto mesi per i cinque ragazzi del Murazzi . I giovani la sera del 21 gennaio 2023 scagliarono una Bici cletta elettrica del peso di 20 ... (thesocialpost)

Torino, ferì uno studente lanciando un bici dai Murazzi: condannato a 10 anni - A seguito del violentissimo colpo, Mauro Glorioso finì in coma. La bicicletta lo centrò in pieno, procurandogli gravi lesioni alle vertebre. "La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontrato ...ilgiornale

Lancio bici ai Murazzi, 10 anni e 8 mesi per il diciannovenne che ferì Mauro Glorioso - il giovane studente siciliano Mauro Glorioso. Quattordici anni e senza attenuanti generiche era stata la richiesta di pena avanzata dall'accusa. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato.torinoggi

Studente ferito dal lancio della bici ai Murazzi di Torino: dieci anni e 8 mesi a Victor Ulinici - È stata pronunciata la condanna per Victor Ulinici, il maggiore di un gruppo di cinque ragazzi che il 21 gennaio 2023 gettò una bicicletta dalla balconata dei Murazzi, colpendo lo studente Mauro ...torinotoday