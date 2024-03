Mattone e Borsa hanno impoverito la Cina Addio ai Paperoni d’Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Sarà per quei capitali fuggiti a gambe levate in questi mesi, o per quegli inviti alla morigeratezza dal retrogusto socialista arrivati direttamente dal leader maxìmo, Xi Jinping. O più semplicemente perché il collasso dei giganti delhaun po’ tutti quanti. Fatto sta che il Dragone si scopre un po’ più povero. Il numero di famiglie ricche inè infatti diminuito per la seconda volta in 15 anni, secondo un rapporto dello Hurun Research Institute. A gennaio dello scorso anno, il numero di famiglie cinesi benestanti con un patrimonio di 6 milioni di yuan (765.648 euro) era pari a 5,14 milioni, in calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il rapporto mostra anche che il numero di famiglie con un patrimonio netto elevato, ovvero di oltre 10 milioni di yuan (1,3 milioni di euro), è sceso dell’1,3% a 2,08 milioni ...