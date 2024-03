Mattarella rinnova appello alla pace | rimuovere i fuochi di guerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Un nuovo, “adi” dentro e accanto all’Europa arriva dal Presidente della Repubblica, Sergioche ne parla all’inaugurazione della nuova sede della stampa estera in Italia.L’incontro con i corrispondenti stranieri è anche l’occasione per rilanciare un tema che da sempre sta molto a cuore al capo dello Stato: la libertà di stampa, il cui “ruolo è decisivo”. “Fino a due anni fa, l’Europa viveva non in una belle époque, ma in una époque de paix – ha detto il capo dello Stato -, che cerchiamo e speriamo di riuscire a difendere, a preservare e a ripristinare appieno, eliminando, rimuovendo ed estinguendo venti ediche, dentro l’Europa e ...