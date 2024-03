Mattarella | don Diana patrimonio Paese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 11.34 Il Presidentericorda i 30 anni della morte di don"ucciso vigliaccamente da camorristi assassini" "Una voce scomoda,si ribellava al giogo delle mafie.Un punto di riferimento per i giovani e le persone oneste di Casal di Principe", sottolinea. "Don Giuseppe insegnava ai ragazzi che la via della libertà passa dal non piegare la testa al ricatto mafioso. Pagò con la vita il coraggio e la coerenza personale. E' diventato lezione eper il".