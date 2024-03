Martina Colombari festeggia l’anniversario con Billy Costacurta: “Vorrei rivivere tutto con te” - Riccione, 19 marzo 2024 – “Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996 e rivivere tutto quello che abbiamo fatto insieme”: è la dedica che Martina Colombari ha postato questa mattina sul suo profilo ...msn

Disturbi del comportamento alimentare, Auxologico: 4mila giovani morti ogni anno “I servizi sono saturi, occorre lavorare sulla prevenzione” - La stima dell’Auxologico di Milano sulle vittime dei Disturbi del comportamento alimentare è da brividi: 4mila giovani ne muoiono ogni anno, in Italia. In più, il sistema è saturo e per affrontare in ...ilfattonisseno

Martina Colombari a Billy Costacurta: «Insieme da 28 anni, vorrei rivivere la vita con te» - Innamorati e complici, dal marzo 1996, anno in cui si sono scambiati il loro primo bacio, ad oggi. Martina Colombari e Billy Costacurta festeggiano 28 anni di grande amore. Su Instagram la showgirl e ...vanityfair