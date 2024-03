Marinauto | eccellenza sul litorale | un viaggio dalla tradizione all’innovazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) Ostia – Nel cuore pulsante deldi Roma,ha segnato il passo dell’evoluzione nel mondo dell’automotive, dimostrando come un’azienda possa crescere radicandosi nei valori della, pur abbracciando le sfide dell’innovazione e della sostenibilità. L’alba di un’epoca L’11 gennaio 1973,apriva i battenti in Viale Alfredo Zambrini, a Ostia Lido, segnando l’inizio di un’avventura imprenditoriale destinata a lasciare un’impronta indelebile nel settore automotive delromano. Con un modesto team di 7 dipendenti, la concessionaria Opel offriva non solo la vendita di veicoli ma anche un servizio di assistenza e un magazzino di ricambi originali ed accessori. Espansione e innovazione: Il decennio successivo videespandersi con l’inaugurazione ...