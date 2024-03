Marchetti | “Caso Juan Jesus? E’ una situazione anomala ”

(Di martedì 19 marzo 2024) Luca, giornalista di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TuttoMercatoWeb Radio. Queste le sue parole:ilAcerbi sta facendo molto discutere? “Era inevitabile che si sarebbe arrivati ad un approfondimento d’inchiesta. L’intervento diè stato molto forte. Siamo di fronte ad una, con un giocatore che si ritiene offeso da questo fatto, mentre dall’altra parte c’è un altro calciatore che afferma di non aver usato espressioni razziste. Non bisogna chiaramente dare un giudizio affrettato, anche se il difensore del Napoli qualcosa deve aver sentito”. “Paradossale che il tutto sia accaduto nella giornata contro il razzismo. Ora se la cosa dovesse essere confermata ci saranno delle conseguenze secondo ...

Cittadella, Marchetti: “Vedo un grande futuro per Cassano, non si emoziona e non ha paura: Varnier potenzialmente il più forte passato da noi” - A salvezza raggiunta, tutta questa paura magari scompare e inizi a giocare con la testa libera, e in quel Caso possiamo diventare pericolosi. Adesso dobbiamo saper gestire il momento, portando a casa ...trivenetogoal

Serie A, Jacobelli: “Barone esempio di impegno, Caso Acerbi-Juan Jesus da censurare” - Va sottolineata l'eredità morale e l'impegno e la sua passione". Caso ACERBI - "Credo che i fatti siano sotto gli occhi di tutti. E ci dicono che si è aperta la settimana dell'antirazzismo ed è ...mediagol

Sky, Marchetti: “Caso Acerbi può diventare occasione per un’ulteriore sensibilizzazione” - Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole ... ci saranno delle conseguenze secondo protocollo. In ogni Caso si può ...tuttonapoli