Mamma Giogiò | Tutta l' Italia lo voleva

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 15.08 "Abbiamo scritto una pagina di storia. Giustizia è stata fatta". Così Daniela Di Maggio, ladi, il musicista Giavanbattista Cutolo,ucciso a 24 anni a Napoli, commenta la sentenza di condanna a 20 anni per il 17enne imputato dell'omicidio per "futili motivi". "Vent'anni, l'ergastolo per i minori,li ha avuti tutti.Credo sia un segnale potente perla società","quando c'è indignazione vera e le coscienze si scuotono.Napoli,l'questa sentenza.Scrive una pagina di storia,la chiamerei rivoluzione".