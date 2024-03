Mamma e bimbi morti nel rogo | c’è la data dei funerali a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Si svolgeranno sabato, nella chiesa ortodossa San Luca Evangelista di via Olmetola 7, idi Stefania Nistor e i suoi tre bambini, Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria,venerdì scorso nell’incendio di via Bertocchi. Dalle 8 alle 10 sarà allestita la camera ardente in Certosa, mentre alle 10.30 inizierà la funzione che sarà celebrata da padre Trandafir Vid. Sul sagrato della chiesa, saranno poste delle casse audio per permettere a tutti coloro che non riusciranno a entrare di ascoltare la funzione. Stefania e i suoi tre bambini verranno poi sepolti proprio in Certosa: la scelta è ricaduta sul cimitero bolognese per far sì che lae i bambini rimangano vicini alla nonna materna e al resto della famiglia. Ai, oltre ad amici e parenti di ...