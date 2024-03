Maltrattamenti alla madre Patteggia la pena e andrà in riabilitazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Ha deciso dire un anno e quattro mesi di reclusione, per inei confronti della, una donna di 64 anni con cui viveva. L’uomo, 40 anni, è finito davanti al giudice per una serie di aggressioni avvenute lo scorso anno. Spesso sotto effetto di alcol, l’uomo l’ha più volte picchiata e insultata, denigrandola e rivolgendole anche minacce di morte, spintonandola. In diverse occasioni, ha spaccato mobili e suppellettili, sfondato elettrodomestici e distrutto il telefono cellulare della vittima. Difeso dall’avvocato Davide Brambilla, il quarantenne ha deciso dire e di seguire un percorso di recupero dall’alcolismo. Pa.Pi.

