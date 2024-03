Malore in servizio all’ospedale a Imola Gli infermieri | “Siamo sfiniti”

(Di martedì 19 marzo 2024)(Bologna), 19 marzo 2024 – Glitornano a protestare per la carenza di organico in ospedale. Nel giorno dello sciopero della Fials, anche Nursind, il sindacato deglie delle ostetriche, denuncia una situazione che “da tempo si trovano ad affrontare gli operatori sanitari” al Santa Maria della Scaletta. “sotto organico e senza alcun tipo di assistenza, anche in reparti con pazienti che richiedono la costante presenza di professionisti al loro fianco, specialmente nelle ore notturne”, protesta Nursind. “Una nostra collega ha persino avuto unin pieno, non è possibile andare avanti in questo modo”, sottolinea Anna Fabiano Esposito, delegata sindacale per l'Ausl imolese. E aggiunge: “In diversi reparti ad alta intensità di pazienti, come ...

