Mafia | il Rettore Fiorucci | “12 aule intitolate a vittime per coltivare memoria”

Mafia, Rettore 'Roma Tre': "Intitoleremo 12 aule a vittime, onorare la memoria per futuro migliore" - Sappiamo che senza legalità non ci sarà nessuna libertà e per questo dobbiamo onorare la memoria delle vittime innocenti di Mafia per guidarci verso una società più equa, più giusta e più attenta alla ...adnkronos

Mafia, Dalla Chiesa: "Università è luogo decisivo per combatterla" - (Adnkronos) - “Le università sono il luogo decisivo per combattere la Mafia perché da qui nascono le future professioni. Qui si formano i futuri Magistrati, i futuri giornalisti e i futuri amministrat ...palermomania

Mafia, Borrometi (Articolo21): “Roma Tre ci ricorda l’importanza della memoria” - (Adnkronos) – “Io sono veramente contento di essere qui oggi perché ho partecipato lo scorso anno ad un’iniziativa con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, nella quale nacque la promessa del Rettore di ...periodicodaily