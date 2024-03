Mafia | colpo al clan di Corso Calatafimi | ecco chi sono i nuovi boss

(Di martedì 19 marzo 2024) PALERMO – Nuovo duroal mandamento mafioso di Pagliarelli a Palermo. All’alba di oggi, i Carabinieri hanno arrestato il nuovo vertice deldi, storica roccaforte di Cosa Nostra nel capoluogo siciliano. In manettefiniti il reggente dele due suoi fedelissimi, accusati di associazione mafiosa ed estorsione. L’indagine, condotta tra il 2021 e il 2023 e coordinata dalla DDA di Palermo, ha permesso di ricostruire gli assetti e le dinamiche criminali della cosca dopo l’arresto, nel 2020, del precedente capo. In poco tempo, il nuovoha riorganizzato gli affiliati ed è tornato a imporre il pizzo ai commercianti di. Secondo gli inquirenti, il meccanismo delle estorsioni ai danni dei ...

